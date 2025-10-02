ドル円は終始軟調な展開米政府機関が閉鎖に突入ＡＤＰ雇用統計が予想外の減少＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、米政府機関が閉鎖に突入し、ドル円は終始軟調な展開だった。この日発表の９月のＡＤＰ雇用統計で雇用者数が予想外の減少となり、前回分も減少に下方修正されたことで下げを加速させていた。ドル円は一時１４６円台に下落する場面も見られた。 短期金融市場ではＦＲＢの利下げ確率を高めており、約９