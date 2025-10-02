「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）凱旋門賞に出走する日本馬３頭の陣営に９月３０日、日本からファンの激励メッセージがぎっしりと詰まった“応援フラッグ”が贈呈された。アロヒアリイの田中博師は「たくさんの応援メッセージを頂き、ありがとうございました。このような注目を集めるレースに出走させることができるのは、皆さんの応援があってのことだと思います。馬にも（この応援フラッグを）よく見せ