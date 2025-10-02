ネットでひっそりと話題になっている「アパホテルのデイユース」。「西日本最強のアパホテル」と呼び声も高い「アパホテル＆リゾート〈大阪なんば駅前タワー〉」で検証します（筆者撮影）【画像を見る】眺望抜群の屋上におしゃれなバー、定番のアパカレー。筆者の「西日本最強のアパ」デイユースの様子はこんな感じ現役ウーバー配達員で“肉体派ライター”の佐藤大輝氏があらゆるモノやサービスを検証。机上ではわからない「本気の