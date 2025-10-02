世界中のホワイトハッカーが集う「DEF CON（デフコン）」でGMOイエラエが優勝（写真：GMOイエラエ提供）【写真】DEF CON 33 Cloud Village CTF世界1位を獲得したGMOイエラエチームサイバーセキュリティの世界において、その名を知らぬ者はいないと言われる世界最大級のハッキングイベント「DEF CON（デフコン）」。毎年夏、世界中からトップクラスのホワイトハッカーやセキュリティ研究者たちがラスベガスに集結し、その技術と知識