JR西日本によりますと、昨夜（1日）11時35分ごろ、JR伯備線の方谷～井倉間で、落石を知らせる警報が鳴動したということです。 【写真を見る】豪渓の「セリカカーブ」を行く273系「特急やくも」 この影響で、JR伯備線は備中高梁～新見間で運転を見合わせています。日が明るくなってから係員が現地の確認を行う予定で、運転再開見込み時刻はきょう（2日）午前8時ごろとしています。なお、以下の列車の運転取り止