札幌市ではきのう未明からクマの出没が相次ぎ、南区では子グマ1頭が駆除されました。同じ南区の石山通でも親子グマが目撃され近くの小学校2校が臨時休校となるなど警戒が続いています。札幌市南区藤野の十五島公園付近を歩く1頭のクマ。きのう正午ごろ目撃通報をうけて、市の職員やハンターらが出動しました。緊張が走る中、午後2時25分、ハンターが猟銃一発を発砲し子グマ1頭を駆除したということです。（札幌市 環境