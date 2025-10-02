プロ野球・阪神は1日、渡邉諒選手、森木大智投手ら7選手と来季の契約を結ばないことを発表しました。渡邉選手は2013年にドラフト1位で日本ハムに入団し、トレードで2023年から阪神でプレー。移籍後3年目の今季は22試合の出場で0本塁打1打点、打率.158の成績。通算では595試合の出場で32本塁打、167打点で打率.252としています。森木投手は2021年ドラフト1位で入団しますが、2024年の11月に育成選手契約となりました。1年目に2試合