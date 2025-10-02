「今の仕事が一段落したら休もう」と思いながらなかなか休めないというビジネスパーソンは少なくない。しかし、それでは気がついた時には寝ても取れない疲れが残ってしまう可能性があるのだ。休養学の専門家が、戦略的に休む方法を解説する。※本稿は、片野秀樹『寝てもとれない疲れが消える マンガでわかる休養学 最高のパフォーマンスを生む休み方』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。ドイツ人が新年最初に話し合う「