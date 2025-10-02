現地時間10月１日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ２節で、昨シーズン４強のバルセロナと王者パリ・サンジェルマンが前者のホームで対戦した。バルサは14分、ヤマルのスルーパスに反応して裏抜けしたフェラン・トーレスが相手GKをかわしてシュートを放つ。だが、DFザハルニーがカバーに入り、間一髪でクリアする。優勝候補同士の対戦は19分に動く。ショートカウンターから最後はラッシュフォードのク