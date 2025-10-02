きのうから全国一斉で赤い羽根共同募金運動が始まり、札幌市では、道内のスポーツチームの選手らが募金協力を呼びかけました。（呼びかけ）「ご協力お願いします」毎年恒例の「赤い羽根共同募金運動」が全国一斉に始まり、札幌市中央区ではきのう、レバンガやコンサドーレなど道内のスポーツチーム選手らが募金の協力を呼びかけました。寄付されたお金は様々な福祉活動に還元されているほか、被災地