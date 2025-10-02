「毎日王冠・Ｇ２」（１０月５日、東京）促したわけではない。それでも、輝いてきた場所に向かうことを理解しているかのように、エルトンバローズは１日、心地良く加速して坂上へとたどり着いた。西村淳を背にゆったりとしたペースで前半をまとめ、ラスト１Ｆに反応を集約。馬なりのまま１１秒８（４Ｆ５４秒４）のフィニッシュへと結びつけた。「予定通り、おしまいだけサッと反応を確認しました。前回（中京記念８着）はブ