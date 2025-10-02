「毎日王冠・Ｇ２」（１０月５日、東京）３歳世代上位の実力馬が古馬の壁をぶち破る。ダービー４着のサトノシャイニングは１日、栗東坂路を単走馬なりで４Ｆ５５秒３−４０秒０−１２秒１を計時。序盤は頭を上げて行きたがるしぐさを見せたが、スピードに乗ってからは落ち着きを取り戻し、ラストは弾むようなフットワークで坂を駆け上がった。武豊が騎乗した１週前追い切りでも激しい気性をのぞかせ、２週続けて精神面での課