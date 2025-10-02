「京都大賞典・Ｇ２」（１０月５日、京都）宝塚記念９着からの巻き返しに燃える一昨年の菊花賞馬ドゥレッツァは１日、美浦Ｗで躍動した。ぐずついた天気のなかで追われたドゥレッツァの最終リハ。しまい重点のソフトな内容でも、やはりＧ１馬の迫力は違った。数字以上に体を大きく見せ、重低音を響かせながら美浦Ｗを力走。秋の始動戦を使うにあたっては十分な内容だった。単走で追われて６Ｆ８４秒８−３８秒１−１１秒７。