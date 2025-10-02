「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）日本競馬界の悲願へ向けて、クロワデュノールが３０日、文句なしの態勢を整えた。調教パートナーを抜群の手応えで追走すると、ラストは余力たっぷりに併入フィニッシュ。前哨戦での失敗を糧に、今回は完璧にミッションを遂行した。気合乗りもアップし、ダービーを上回る過去最高の出来で未到の頂を目指す。なお、１日に出走馬１８頭が決定。２日に馬番、ゲート番、騎乗騎手