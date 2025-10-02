「凱旋門賞・仏Ｇ１」（１０月５日、パリロンシャン）前哨戦のフォワ賞を制して意気上がるビザンチンドリームが３０日、コワイラフォレ調教場の芝コースで最終追い切りを行った。乗り慣れた国分優を背に、単走で動きを確認する程度だったが、豪快なアクションで駆け抜け、前走からの大きな上積みをアピールした。なお、１日に出走馬１８頭が決定。２日に馬番、ゲート番、騎乗騎手が確定する。勝ったことで、さらに馬に自信が