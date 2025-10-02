ひょっこり現れたニャンコが、国内外からお客さんを呼ぶ“招き猫”に。東京・台東区にある、手すき和紙の販売店「和紙ラボTOKYO」で暮らす、三毛猫のかみちゃん（メス・推定8歳）はそんな存在だ。病気による命の危機を乗り越えたともいう、かみちゃん。元気に活躍するまでの経緯を、店主で飼い主の篠田佳穂さんに聞いた。店の前にフラっと現れ、入ってきた出会いは2022年6月のこと。篠田さんが店から外を眺めていると、大きな声で