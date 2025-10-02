センダイガールズ（仙女）のワールドジュニア王者・ＹＵＮＡ（２１）が１６年ぶりの?生え抜き?優勝を狙っている。現在仙女では若手主体の「じゃじゃ馬トーナメント」が行われている。本大会は２００８年に第１回が行われ、休止期間を挟んで今回で７回目の開催となる。２０年の第３回以来、団体外の選手の優勝が続いており、仙女所属選手の優勝は０９年の仙台幸子が最後となっている。１日に新木場１ｓｔリングで行われた２回