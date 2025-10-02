大阪・関西万博が１０月１３日に閉幕する。駆け込みで来場する人が押し寄せ、チケットがあるのに入場できない?死に券?が問題となった。４月の開幕当初は開催に批判が殺到していたが、今となっては成功ムードが漂っている。日本国際博覧会協会（万博協会）の発表によると、９月２８日時点で速報値ではあるが一般来場者が２２２８万人となり、２００５年愛知万博の２２０５万人を超えた。９月中旬から一日で２０万人を超える人が