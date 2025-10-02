物議を醸しているドーピング容認の国際大会「エンハンスト・ゲームズ」（来年５月、米ラスベガス）は、海外でどのように捉えられているのか――。次々と有力選手が参戦を表明する中で、２０２２年の陸上世界選手権オレゴン大会で男子１００ｍ覇者のフレッド・カーリー（米国）まで参戦を表明。花形種目の金メダリストの電撃参戦にさらなる激震が走っている。そこで世界各国メディアの陸上担当者を直撃。大会への反対意見の一方で