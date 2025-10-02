◆ ポストシーズン初登板で痛恨被弾シカゴ・カブスの今永昇太投手（31）が現地時間1日、パドレスとのワイルドカードシリーズ第2戦に2番手として登板。4回2失点という投球でポストシーズン初登板を終えた。カブスは右腕アンドリュー・キトレッジをオープナーとして起用するも、初回に1失点。1点ビハインドの2回表から今永がマウンドに上がった。先頭の6番オハーンを捕邪飛に打ち取ると、7番シーツは中飛、8番クロネンワースを空