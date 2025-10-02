「【恐怖】『この人誰？』LINEの『知り合いかも』をスッキリ削除する手順 」というタイトルの動画で、ひらい先生が「知り合いかも」に表示される仕組みについて詳しく解説した。動画冒頭でひらい先生は、「LINEの公式ページに、知り合いかも？の仕組みがあるんですね」と前置きした上で、多くのユーザーが疑問に感じている「そもそも知り合いかも？に表示されるのはどんな場合ですか?」という問いに答えた。