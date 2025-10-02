短めは苦手だけど、今っぽく軽やかに魅せたいときにちょうどいいのが、長さを残しつつ動きを出せるミディアムレイヤー。結べるアレンジもできるので、日常に取り入れやすいのも魅力です。今回は、軽やかさと上品さを兼ね備えた、40・50代にフィットするミディアムレイヤースタイルをご紹介します。 肩ラインでくびれるミディアムレイヤー 肩ラインに自然なくびれをつけたミディアムレイヤーは、ス