牡羊座周りに理解されフレッシュな気分に仕事仲間や友人との関係が良好に。相談したいことがあるなら7日までに話をするといい結論が出るでしょう。自分の中ではっきりと結論が出ないままになっていることも、人と話しているうちに整理され、まとまっていきます。7日の満月は牡羊座で起こり、自分らしさを問い直す動きがスタートしそう。他人軸で考えるのはやめて、自分軸で考えてこそ自分も、周りの人も幸せになるのだと思っておき