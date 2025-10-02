防犯対策は重要だが、その意識が高すぎると周囲がストレスに感じることがある。投稿を寄せた40代女性（兵庫県）が以前勤めていた大型商業施設では、以下のようなルールがあった。「退勤する時にタイムカードを通して警備員にカバンの中身を（見られる）検査がありました」スタッフの万引き防止が目的で、小売業では一般的なことだろう。しかし女性にとっては大きな負担だったようで、「正直、退勤するたびにうんざり」と本音を吐露