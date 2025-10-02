読売テレビ制作の日本テレビ系全国ネット連続ドラマ「推しの殺人」（木曜・後１１時５９分）が２日にスタートする。トリプル主演を務めるのは高宮ルイ役の田辺桃子（２６）、早川テルマ役の横田真悠（２６）、沢北イズミ役の林芽亜里（１９）。殺人事件に巻き込まれていく大阪の地下アイドル「ベイビー★スターライト」のメンバーという難役に挑む女優３人がインタビューに応じ、役どころや、それぞれの“推し”について語った。