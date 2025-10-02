アサヒグループホールディングスでは、9月29日に発生したサイバー攻撃によるシステム障害が継続中。顧客情報などの外部流出は確認されていないが、国内グループ各社の受注・出荷業務、お客様相談室などのコールセンター業務がストップしている。10月1日時点で復旧の見通しが立っておらず、今月に予定していた新商品の発売延期を決めた。対象はアサヒ飲料の飲料6品と、アサヒグループ食品の菓子など6品。またアサヒビールでも、2日