日本テレビ系バラエティー『沸騰ワード10』では、3日の放送（後7：00）で、10周年記念SPを届ける。【動画】「なるほど」「新鮮でした！」志麻さんが解説する“野菜炒め”の作り方“伝説の家政婦”志麻さんが絶品パーティーメニューでバナナマン、出川哲朗、カズレーザーらをおもてなし。さらに、吉沢亮、松下奈緒、高畑充希が“国宝級”の豪華な食材を志麻さんに差し入れ、史上最多数の絶品料理が登場する。今年10月でレギュ