朝食ビュッフェなどで見かけると妙に食べたくなるカレーですが、行列のできる「朝カレー店」も増えています。その人気のワケとは？ 【写真を見る】ナゼ人気？行列のできる「朝カレー店」…並んでも食べたい“朝だけの味”も【THE TIME,】 「日替わり」スパイスカレーで朝ごはん「朝、早起きしてでもカレーが食べたくなっちゃって」（20代女性）「今日は5時ちょっと前から並んでいる」（50代男性）午前6時ー埼玉・川口市