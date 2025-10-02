アメリカ・ニューヨーク市内の高層住宅で爆発があり、一部が崩壊しました。けが人は確認されていません。記者「こちらはニューヨーク市内の20階建ての集合住宅ですが、建物の一部が最上階から下まですべて崩れてしまっています」ニューヨーク市ブロンクス区で1日午前8時すぎ、高層住宅の一部が突如、崩壊しました。消防当局によりますと、ボイラー室につながる換気管付近で爆発があった模様で、住居部分に影響はなく、いまのところ