ちょんまげを結って活動している立川志の八（51）が1日、「立川志の八の東海道中膝瓜毛〜丁髷（ちょうんまげ）と落語で歩く東海道五十三次」を東京・日本橋からスタートさせた。東海道の宿場町で落語を演じ、行く先々の人々と交流しながら京都・三条大橋まで徒歩で歩きながら1カ月でゴールを目指す。今年で芸歴25年の立川流の真打ち、志の八に聞いてみた。【小谷野俊哉】◇◇◇午前4時に日本橋をスタート