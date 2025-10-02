札幌・西警察署は2025年10月1日、暴行の疑いで職業不詳の男（33）を逮捕しました。男は1日午前9時40分ごろ、札幌市西区山の手3条2丁目の路上で、会社員の男性（55）の頭部を殴打する暴行を加えた疑いが持たれています。目撃者から「中年の男が一方的に暴力をふるっている」と警察に通報があり、男が逮捕されました。警察によりますと、二人に面識はなく、男は酒に酔っている状態でした。調べに対し男は「知らん」と容疑を否認して