札幌・西警察署は2025年10月1日、窃盗の疑いで札幌市の男（32）を逮捕しました。男は2024年10月初旬ごろから12月末ごろまでの間、札幌市中央区の共同住宅で、廊下に設置されたガスメーターを何らかの方法により開栓させ、ガス262㎥（料金63705円相当）供給を受けて窃取した疑いです。男はこの共同住宅に住んでいましたが、料金を滞納していたためガスを止められていました。何らかの方法でガスメータ}