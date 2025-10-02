申し訳なさそうな表情で楽天・浅村と握手するロッテ・美馬(C)産経新聞社ロッテは10月1日、前日9月30日の引退試合・楽天戦（ZOZOマリン）で先発登板した美馬学が、都内の病院で検査を受けた結果、「右ひじ屈筋共同腱断裂」と診断されたことを発表。「今後は手術を行い、完治を目指す方針です」と今後の見通しを示した。【動画】右ひじの腱を断裂…身を粉にした美馬学の引退試合をチェック今季限りでの引退を表明した39歳の美馬