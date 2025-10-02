山崎は昨年のCSでも中継ぎとして、力投を見せた（C）産経新聞社日本ハム、山粼福也が9月30日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）で今季7勝目を挙げた。先発・福島蓮が3回1安打3奪三振、無失点でマウンドを降り、4回には郡司裕也が先制の10号2ランを放つ。その後、4回裏から山崎が2番手で登板。山川穂高に22号ソロ本塁打を浴びたものの、5回裏を三者凡退に抑え、2回を投げ1失点で降板。勝利投手となった。【動画】今季初