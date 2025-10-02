北海道・中標津警察署は2025年10月1日、建造物侵入と窃盗の疑いでパート従業員の男（47）を逮捕しました。男は8月14日から8月20日までの間、別海町の牧場のプレハブに侵入し、インパクトドライバーなど3点、時価合計2万円相当を盗んだ疑いが持たれています。男は以前この牧場で働いていたということで、盗んだドライバーなどはすべてリサイクルショップに売却したということです。調べに対し男は「軽はずみな気