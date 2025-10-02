2025年10月1日夜、札幌市内でクマの目撃が相次ぎました10月1日午後6時ごろ、札幌市清田区真栄で、仕事中に「ウーというクマのようなうなり声が聞こえる」と通報がありました。警察が確認するも痕跡はなかったということです。午後7時まえには、札幌市南区藤野1条5丁目の十五島公園駐車場のトイレ脇で、付近に住む住民がクマを目撃しました。クマはその後川のほうに歩いて行ったということです。この場所近くでは午後2時半ご