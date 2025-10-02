ことし8月札幌市中央区の路上で女性がバッグを奪われそうになり転倒してけがをした強盗致傷事件で男3人がきのう逮捕されました。強盗致傷の疑いで逮捕されたのは札幌市の無職、櫻岡孝公容疑者ら男3人です。警察によりますと、男3人は共謀のうえ、ことし8月18日午前3時半すぎ、札幌市中央区南1条西7丁目の歩道上で、徒歩で帰宅中の41歳女性に後ろから自転車で接近し、肩にかけていたバッグを奪おうと引っ張って転倒させ、けがをさせ