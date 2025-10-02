プロ２年目の泉口が中日戦で２打数２安打。シーズン通算５１２打数１５４安打で打率・３０１とし、自身初の３割打者となった。球団では１９年の坂本勇（・３１２）以来６年ぶり。巨人で新人から２年目以内の３割打者は年打者（年数）打率３９川上哲治〈２〉・３３８〃千葉茂〈２〉・３０５４４呉新亨〈２〉・３２６５４広岡達朗〈１〉・３１４５８長嶋茂雄〈１〉・３０５５９長嶋茂雄〈２〉・３３４９７