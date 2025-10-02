歌手の中森明菜がキュートな近影をアップした。２日までにインスタグラムのストーリーズで「ＶＯＧＵＥＪＡＰＡＮ初登場させていただきましたよろしければのぞいてくださいね」と雑誌掲載を報告。その上で「ファンクラブのみなさまにも未公開のオフショットです」とかわいらしい犬を抱いて笑顔のショットをアップした。同誌ではスタイリッシュなモデル姿を披露しており、ネット上では「素敵すぎ」「ビジュアルもかっこ