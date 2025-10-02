日本相撲協会は１日、元関脇で東十両１２枚目の宝富士（３８）＝伊勢ケ浜＝の現役引退と年寄「桐山」襲名を発表した。今後は伊勢ケ浜部屋付き親方として指導する。＊＊＊＊昨年の春場所で６７場所ぶりに十両へ転落し、１場所で幕内に復帰した時の宝富士の話が印象的だった。「落ちて楽になったし、前より相撲が楽しい。こんなに楽しいのは小学生以来かもしれない」。それまでは９９０回まで伸ばした幕内連続出場が重圧