【経緯】・１９６６年ダムの作業員事務所として建設される・１９７０年このエリアが市街化調整区域に指定・１９８７年前の運営会社が露天風呂として運用⇒札幌市から指導・１９９１年スポーツ施設の付属浴場として申請⇒札幌市から許可その後、時期は不明ですが、スポーツ施設がなくなったことで「公衆浴場のみ」の運営に⇒違法な状態が続く 【互いの主張】・札幌市は２０２２年と２０２５年の２回、浴場の