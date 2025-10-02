札幌・手稲警察署は、傷害の疑いで、六代目山口組二代目大石組の構成員の29歳と47歳の男2人を逮捕しました。2人は2024年10月15日夕方ごろ、札幌市豊平区の居酒屋で、知人の50代男性のわき腹付近や胸部付近を殴打し、けがをさせた疑いが持たれています。男性は胸の骨を折る重傷です。詳しい動機や当時の状況はわかっていません。警察は2人の認否を明らかにしていませんが、ほかにも共犯者がいる可能性も視野に捜査を進めています。