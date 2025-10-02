札幌・西警察署は2025年10月1日、脅迫の疑いで、札幌市西区の作業員の男（53）を逮捕しました。男は9月30日午前9時半ごろ、SNSを使用して、元交際相手の女性（47）に対し、「殺します」「オレが殺しますお前のことも」などとメッセージを送り、脅迫した疑いが持たれています。同日午前11時半すぎ、「元交際相手に脅迫された」と女性から加入通報があり、事件が発覚しました。調べに対し男は「殺すと送信したかは覚えていない