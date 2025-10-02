9月22日朝、新潟県上越市内で酒気帯び運転をした疑いで派遣社員の男が逮捕されました。道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで逮捕されたのは、上越市富岡に住む派遣社員の男(47)です。男は9月22日午前7時前、上越市下門前の市道で酒気を帯びた状態で軽自動車を運転した疑いがもたれています。警察によりますと、蛇行して運転する男の車を目撃した人からの通報で発覚。警察の調べに対し、男は「飲酒運転をしたことは間違いありま