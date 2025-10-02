大谷翔平（c）SANKEI ＜2025年9月30日（土）（日本時間10月1日）MLB ロサンゼルス・ドジャース 対 シンシナティ・レッズ ＠ドジャー・スタジアム＞ 現地9月28日、ワイルドカードシリーズ第1戦 ロサンゼルス・ドジャース は本拠地でレッズと対戦して10-5で勝利。ワイルドカードシリーズ初戦を白星で飾り、ディビジョン（地区）シリーズ進出に王手をかけた。 大谷翔平（31）は「