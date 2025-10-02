警備員を増員し撮影スペースに観光客を誘導する江ノ島電鉄鎌倉高校前駅の踏切＝１日、鎌倉市腰越江ノ島電鉄鎌倉高校前駅の踏切（神奈川県鎌倉市腰越）に訪日観光客が殺到し、住民の生活に悪影響を与えている問題で、鎌倉市は１日からこれまで交通誘導のため２人体制だった警備員を増員した。中国・国慶節（建国記念日）の大型連休に入り、中国人観光客が急増するとみられることから８日までは７人体制、その後も５人体制を維持し