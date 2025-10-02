戸郷は静かにうなずきながらマウンドを降りた。５―０の５回２死一、二塁。田中を１４７キロ直球で二飛に打ち取り今季最終登板を終えた。３回３安打無失点で８勝目を挙げ、「無失点に抑えられたことは結果的によかった」と笑った。周囲を安心させたかった。杉内投手チーフコーチの「先発で１球１球漠然としているところがあるから全力で投げてほしい」という意図もあり、３回から救援登板。２イニング連続で先頭を出すも、腕を