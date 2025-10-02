◆第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２（１０月１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）第７２回日本テレビ盃・Ｊｐｎ２は１日、船橋競馬場のダート１８００メートルで１０頭立て（ＪＲＡ４、南関東６）で争われ、単勝１・１倍、圧倒的１番人気でＪＲＡのフォーエバーヤング（坂井）が重賞８勝目を飾った。目標とする米Ｇ１・ブリーダーズカップ（ＢＣ）クラシック（１１月１日、デルマー競馬場・ダート２０００メートル）