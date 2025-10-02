◆米大リーグ・ワイルドカードシーズ第２戦カブス―パドレス（１日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）渡米４年目で初のポストシーズン試合にいきなり本塁打を放ったカブスの鈴木誠也外野手が１日（日本時間２７日）も「５番・右翼」でスタメン出場し、４回に左翼線二塁打を放って好調をキープしている。。レギュラーシーズン４試合連続本塁打でシーズンを終えた鈴木は、現地９月３０日の第１戦でいきなり本塁打。米