NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3897.50（+24.30+0.63%） 金１２月限は続伸。時間外取引では、米政府機関閉鎖が確実視されるなか、買い優勢となった。欧州時間に入ると、米政府機関閉鎖を受けて一段高となり、一代高値を更新した。日中取引では、ＡＤＰ全米雇用報告が予想外に減少したが、利食い売りなどが出て上げ一服となった。 MINKABU PRESS